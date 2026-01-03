Bien qu’il ait été écarté de la course à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, réaffirme son ambition d’accéder à la magistrature suprême. L’opposant guinéen en exile soutient que son parti demeure résolument engagé dans la conquête du pouvoir.

Dans son adresse à la nation prononcée le 31 décembre, l’ancien Premier ministre est longuement revenu sur la suspension de l’UFDG par les autorités, une décision qu’il estime motivée par la volonté de réduire son parti au silence. « L’UFDG est suspendue injustement et sans aucune base légale avec l’unique objectif de nous faire taire et de nous exclure. Ils se trompent car on ne suspend pas une idée. On ne dissout pas un idéal. Rien n’arrêtera le train de la liberté de l’UFDG », a-t-il déclaré.

Évoquant le contexte politique marqué, selon lui, par l’intimidation et la corruption, Cellou Dalein Diallo reconnaît que certains militants pourraient céder à la pression. « Face à l’intimidation et à la corruption, les plus fragiles, les cyniques et les opportunistes descendront du train », a-t-il admis, avant d’ajouter : « Mais ils seront immédiatement remplacés par d’autres encore plus nombreux et plus déterminés », rassure-t-il.

Réaffirmant la ligne politique de sa formation, le leader de l’UFDG insiste sur la finalité de son engagement. « L’UFDG a l’ambition de conquérir le pouvoir et de l’exercer au bénéfice de toute la Guinée et de tous les Guinéens. Mais, le parti se veut surtout à l’avant-garde d’un combat plus noble encore, celui d’être un rempart sûr contre les violations des droits de l’homme et les restrictions des libertés publiques. C’est pourquoi, il ne peut se prêter à la compromission ni servir de caution à la tyrannie ».

Dans cette dynamique, Cellou Dalein Diallo a salué la fidélité et la mobilisation des militants, qu’il dit déterminés à défendre le parti et ses idéaux malgré les tentatives de déstabilisation. « Nous restons convaincus que le mal ne pourra jamais triompher du bien, qu’un groupuscule, même armé, ne pourra avoir raison de la souveraineté populaire et de la volonté de la majorité », a-t-il conclu.