À l’image des autres régions administratives, il existe un service régional de la protection civile à Kankan. Mais de nos jours, cette unité reste confrontée à d’énormes difficultés.

Ce service étatique ne dispose pas leur propre caserne, cela s’ajoute au manque d’ambulances et autres matériels d’engins roulants leur permettant de travailler dans les conditions requises.

Interrogé sur la situation ce jeudi 02 décembre 2021, Aly Malano le commandant de l’unité régionale de la protection civile de kankan, décrit le calvaire de son service.

«Notre première difficulté est que l’unité de la protection civile de Kankan n’est pas casernée. Nous sommes hébergé dans un lieu qui appartient aux sapeurs-pompiers. Et pourtant dans les autres régions, toutes les unités ont des casernes construites par l’Union européenne. Quelques matériels que nous recevons via des partenaires on n’a pas de magasin pour les stockages, on se débrouille avec d’autres services pour l’hébergement et notre salle de réunion est transformée en magasin, mais également on n’a même pas une ambulance à notre compte.», a-t-il expliqué.

C’est pourquoi, il lance une invite aux autorités militaires et aux personnes de bonne volonté en ces termes.

«Vraiment nous demandons aux autorités et personnes de bonne volonté de venir au secours de l’unité régionale de la protection civile. Nous somme un corps humanitaire nous ne faisons pas des infractions sur des personnes, mais seulement l’assistance des personnes en dangers. On n’a même pas de budget de fonctionnement.», a conclu le commandant de l’unité régionale de la protection civile de kankan.

Il est à préciser que, pour l’heure, aucune action n’a été entreprise par les autorités de la place afin d’appuyer ce service de la protection civile de Kankan.

De Kankan, Facely Sanoh pour Guinee360.com