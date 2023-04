Ce vendredi 31 mars 2023, des jeunes Guinéens ont acclamé un artiste (Gazo) dans la grande mosquée de Conakry. Cela a suscité une vague d’indignation ce bon nombre de musulmans. Ce dimanche, le secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawa est revenu sur le caractère sacré de la mosquée pour les croissants et a invité les jeunes à y observer les bonnes attitudes.

Voici l’appel du religieux :

La place des mosquées en islam !

La mosquée est un lieu d’adoration que Dieu a consacré à lui-même, dans lequel les musulmans exercent les 5 prières obligatoires et les surérogatoires. Elle peut être utilisée aussi pour les prêches, les prédications, les invocations ou les cérémonies religieuses. En conséquence, une mosquée mérite toute considération et le respect, car elle est consacrée à Dieu.

Depuis Fatako où je séjourne actuellement pour l’enterrement de notre regretté Elhadj Ousmane Fatako Baldé en ce mois Saint de ramadan, j’invite toute la jeunesse musulmane de Guinée à observer le calme et les bons comportements dans les mosquées et les lieux des cultes pendant et après le mois sacré.

De s’abstenir des bruits et mouvement incontrôlé en exprimant une joie ou un mécontentement.

Dieu dit dans le coran : « Les mosquées sont consacrées à Dieu et n’adorez personne avec lui (dans une mosquée)».

Conformément au verset coranique cité ci-dessus, aucun nom personnel, tribal, communautaire ou régional ne doit être glorifié au sein d’une mosquée que celui du créateur de l’univers (ALLAH swt).

Malgré le comportement de certains jeunes hier à la Grande Mosquée Faysal, nous invitons très fraternellement la vaillante jeunesse guinéenne à s’acquitter de l’obligation de la prière dans les mosquées avec toute responsabilité, le calme et la crainte de Dieu pendant et après le mois Saint de ramadan.

Qu’Allah pardonne tous les péchés et les erreurs que nous avons commis avant et pendant le ramadan ;

Qu’il apporte sa Clémence, sa miséricorde et son pardon sur nous ;

Qu’il accepte nos bienfaisances pendant et après ce mois béni ;

ET, qu’il nous accorde son paradis firdaws.