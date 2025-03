L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi ce dimanche 2 mars à la décision rendue le 27 février par le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn, ordonnant la suspension des congrès programmés au sein du parti. La formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo dénonce ce qu’elle considère comme des manœuvres visant à museler la principale force politique de l’opposition.

Dans une déclaration rendue publique, l’UFDG a exprimé son indignation face à la décision du TPI de Dixinn, qu’elle qualifie d’arbitraire. Selon le parti, cette décision constitue une attaque frontale contre la liberté d’association et la démocratie, orchestrée par la junte à travers une instrumentalisation flagrante de la justice pour affaiblir l’UFDG en raison du combat qu’elle mène pour le respect de la Charte de la transition et des engagements du CNRD.

“Ces attaques persistantes contre l’UFDG ne nous surprennent guère. Cependant, voir la justice, pilier de l’État de droit, se transformer en simple exécutant d’un pouvoir qui ne cache plus ses ambitions dictatoriales, nous choque profondément”, peut-on lire dans la déclaration.

Depuis l’arrivée du CNRD, rappelle la déclaration, l’UFDG est la cible d’une persécution implacable : assassinats impunis, poursuites fantaisistes et spoliation de ses dirigeants, arrestations et condamnations arbitraires de ses militants et responsables. La déclaration souligne que l’objectif est de museler la principale force d’opposition, imposer un projet antidémocratique et confisquer la voix du peuple guinéen.

L’UFDG rappelle que le processus de renouvellement de ses structures à la base a pris fin et que la suspension de ce processus, qui devait s’achever avec la mise en place des organismes nationaux en avril prochain, constitue une violation flagrante de la liberté d’association et des droits constitutionnels des citoyens.

Le parti déplore cet “acharnement” qui intervient alors que l’administration est mobilisée pour promouvoir la candidature “illégale” de Mamadi Doumbouya. L’UFDG attire ainsi l’attention de l’opinion nationale et internationale sur cette instrumentalisation de la justice et appelle ses militants ainsi que toutes les forces vives à se mobiliser pour faire barrage à ces pratiques.

“L’UFDG ne cédera ni à l’intimidation ni à l’injustice. Elle ne reculera pas face à l’arbitraire. L’UFDG se battra jusqu’à la victoire de la démocratie”, prévient la déclaration.