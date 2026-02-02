Patricia Adeline Lamah, entrepreneure et spécialiste des coiffures naturelles, a été nommée ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités à l’issue d’un décret présidentiel lu à la télévision nationale ce lundi 2 février 2026. Elle fait ainsi son entrée dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury, marquant l’arrivée d’un profil issu du secteur privé et de l’auto-entrepreneuriat féminin au sein de l’exécutif.

Née en 1987 en Guinée, Patricia Lamah est connue du grand public comme coiffeuse professionnelle et cheffe d’entreprise, spécialisée dans les cheveux naturels (« nappy »). Orpheline très jeune, elle grandit à Conakry, où elle effectue ses études primaires et secondaires à Madina-Cité, avant d’obtenir son baccalauréat au lycée Sainte-Marie de Conakry en 2006.

Elle poursuit ensuite ses études à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, où elle décroche une maîtrise en droit privé en 2010. Cette formation lui permet d’intégrer le secteur bancaire : elle travaille notamment à UBA Guinée (2011-2013), puis à la BCI Guinée, où elle occupe des fonctions liées au juridique et au contentieux entre 2013 et 2018.

Parallèlement à cette carrière, Patricia Lamah développe sa passion pour la coiffure. En 2017, elle fonde Pat’s Natural Beauty, une entreprise spécialisée dans les coiffures naturelles, avec des salons à Conakry et à Kamsar. Son travail est reconnu sur la scène régionale lorsqu’elle remporte, en 2018, la troisième édition du concours international Koiffure Kitoko en Côte d’Ivoire, qui la propulse parmi les figures montantes de la coiffure africaine.

Entrepreneure accomplie, elle est aujourd’hui à la tête de deux salons « nappy » et est régulièrement citée comme un exemple de réussite féminine dans un secteur longtemps sous-structuré. Mariée et mère de deux filles, elle revendique un équilibre entre vie familiale, gestion d’entreprise et engagement social.

Sa nomination au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités est perçue comme l’entrée d’un profil atypique, issu du terrain et de l’auto-emploi, dans un département stratégique pour les politiques d’autonomisation des femmes, de protection sociale et de solidarité nationale. Un signal politique fort, dans un contexte où le gouvernement cherche à valoriser des parcours inspirants et proches des réalités quotidiennes des Guinéennes.