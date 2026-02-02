Signé le 3 janvier 2026, le protocole d’accord entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation entre progressivement dans sa phase de mise en œuvre. À compter de ce mois de février, les discussions engagées entre les différentes parties prenantes commencent à se traduire par des actes concrets.

Dans cette dynamique, le ministère de la Fonction publique a saisi les organisations membres de l’intersyndicale de l’éducation — le Syndicat national de l’éducation (SNE), la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE) et le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) — afin qu’elles procèdent à la désignation de leurs représentants au sein de la commission chargée d’examiner les listes des ex-contractuels non admis à l’évaluation en pratique de classe.

Dans un courrier en date du 29 janvier, le ministère précise que chacune des organisations syndicales concernées devra désigner, dans les meilleurs délais, deux représentants appelés à prendre part aux travaux de ladite commission.

Le protocole d’accord du 3 janvier 2026 porte sur plusieurs points majeurs, notamment l’engagement des enseignants contractuels non retenus ainsi que ceux relevant de la zone spéciale de Conakry. À ce titre, les parties étaient convenues de la mise en place d’une commission composée de représentants des ministères en charge de la Fonction publique, de l’Enseignement pré-universitaire et de l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG et SNE). Cette commission est chargée de recevoir et d’examiner les listes des contractuels ayant effectué la biométrie et participé aux évaluations en pratique de classe.

Selon les termes du protocole, ces listes doivent être transmises par les Directions préfectorales et communales de l’éducation (DPE/DCE), et leur traitement ne devra pas excéder un délai de deux mois à compter de la mise en place effective de la commission.

S’agissant des enseignants contractuels de Conakry, et conformément aux dispositions du protocole d’accord signé le 2 décembre 2025, les parties avaient invité les intéressés à se préparer aux prochains concours et évaluations en pratique de classe de l’enseignement pré-universitaire, pour lesquels ils bénéficieront d’une priorité lors de l’enregistrement.