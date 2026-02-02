Par décret rendu public ce lundi 2 février 2026, le président Mamadi Doumbouya, a mis fin aux fonctions de Mohamed Sita Cissé, Directeur national des Postes, pour « faute lourde ».

À ce stade, les motifs précis de cette décision n’ont pas été rendus publics. Le décret présidentiel ne fournit aucun détail sur la nature des fautes reprochées à l’ancien haut responsable de l’administration postale, pas plus qu’il ne mentionne l’ouverture d’une enquête administrative ou judiciaire.

En attendant d’éventuelles communications officielles, les circonstances exactes ayant conduit à ce limogeage demeurent inconnues.