Les débats dans l’affaire opposant l’ancien ministre des Postes et Télécommunications, Oyé Guilavogui, à l’État guinéen se sont poursuivis ce lundi 2 février 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Dans sa prise de parole, la partie civile, représentée par l’Agent judiciaire de l’État, a insisté sur la gravité des faits poursuivis et a évoqué le séjour prolongé d’Oyé Guilavogui à l’étranger pour des raisons de santé, qui, selon elle, complique davantage le suivi du dossier. Elle a ainsi demandé à la Cour de prononcer la saisie et la gestion de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, notamment ses domaines situés à Conakry et à Kindia, ainsi que de ses comptes bancaires, par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).

La partie civile a également sollicité que l’AGRASC soit mandatée pour identifier, gérer et conserver ces biens jusqu’à la décision finale, avec la production d’un rapport détaillé dans un délai maximal de trois semaines. Cette demande a été soutenue par le ministère public.

Après avoir entendu toutes les parties, le juge Yagouba Conté a ordonné la gestion des biens meubles et immeubles d’Oyé Guilavogui par l’AGRASC, ainsi que la saisie conservatoire de ses comptes bancaires dans les banques locales.

La Cour a également enjoint à la société Huawei de produire tous les documents relatifs à la relance de la société SOTELGUI, notamment ceux concernant la gestion de la fibre optique backbone, et a convoqué M. Koulibaly, directeur général de SOTELGUI au moment des faits.

Toutes ces mesures devront être exécutées au plus tard le 20 février 2026. L’affaire a été renvoyée au 23 février 2026 pour la poursuite des débats.

Pour rappel, Oyé Guilavogui est poursuivi devant la CRIEF pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 50 millions de dollars, destinés à la relance et à l’extension de SOTELGUI.