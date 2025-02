Ces derniers temps, plusieurs artistes ont publié sur les réseaux sociaux des photos de véhicules qui leur seraient octroyés par le président de la transition. Face à cette déferlante d’annonces, Mamadou Thug, artiste comédien et membre du conseil national de la transition, s’insurge contre ce qu’il considère comme une stratégie visant à attirer l’attention des internautes. Dans cette interview, il remet en cause la véracité des ces publications de certains artistes comme Singleton, Mariama Kankalabe, Mousto Touré et défie les auteurs concernés de produire une communication officielle de la présidence attestant ces dons, comme ce fut le cas de Binta Laly Sow.

Pour l’humoriste, le président n’a pas de parc automobile où il aurait stocké des voitures à distribuer aux artistes guinéens après qu’ils ont chanté à sa gloire. Il appelle à plus rigueur dans les affirmations des artistes relayées sur les réseaux sociaux et invite ceux qui font ces cadeaux au nom du président de bien vouloir réorienter cela vers les secteurs les plus nécessiteux du pays. Pour plus de détails suivez la vidéo.