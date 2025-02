L’obtention de la carte d’identité nationale biométrique est désormais gratuite pour tous les citoyens guinéens effectuant une première demande.

L’annonce a été faite à travers un décret, ce dimanche 2 février 2025.

Les modalités de cette gratuité seront définies par un arrêté conjoint des ministères de l’Administration du territoire et de la décentralisation, de la Sécurité et de la protection civile, ainsi des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger.