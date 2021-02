Après la disparition d’un coffre-fort « contenant de l’argent » dans les couloirs de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia tôt le matin de ce mardi 02 février, le recteur de ladite institution a apporté des précisions. Le coffre a ainsi été retrouvé à travers les enquêtes de la police.

C’est une mallette qui contenait de l’argent et des documents. D’ailleurs à en croire le Recteur, le coffre-fort a disparu entre le samedi 30 janvier au dimanche 31 janvier, une infraction commise au bureau de billetage dans l’enceinte de l’université. « Le vol concerne les trois mois de salaire des contractuels qui s’élèvent à 233 millions de francs guinéens. C’est après plus d’une semaine de paie que l’infraction a été commise. Ces contractuels, depuis six mois, n’ont pas pris leur argent. L’infraction a eu lieu entre samedi et dimanche. Le montant global volé n’est toujours pas indiqué, nous avons appris qu’il y a des milliards qui ont été pris entre samedi et dimanche mais nous ne savons pas à quel moment le vol a eu lieu » déclare Pr Amadou Oury Koré Bah.

Avant de poursuivre : « Ensuite je dois dire que le salaire des fonctionnaires, la presque totalité est au virement. Tous les enseignants virés ne sont pas concernés. C’est seulement les enseignants contractuels. L’argent et les documents étaient dans le coffre-fort. Nous avons porté plainte contre X à la DPJ. Et la police est déjà sur le terrain pour faire les enquêtes. Et nous estimons que le coffre-fort ne peut pas aller brusquement. On ne sait pas qu’est-ce qui est dans le coffre-fort» a-t-il dit.

Au moment où la conférence se tenait une information vient d’être donné que le coffre est retrouvé à Coyah.