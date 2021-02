Le nouvelle ministre de la Jeunesse Assiatou Baldé a officiellement pris fonction ce mardi 02 février 2021.

La cérémonie de passation de service a eu lieu dans l’enceinte du Conseil Économique et Social en présence de quelques membres du gouvernement, des cadres dudit ministère et des proches des ministres sortants et entrants.

À la tête du département de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune depuis le 30 mai 2018, le Président des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) est largement revenu sur les acquis de ses trois années de gestion tout en remerciant les partenaires techniques et financiers.

Par ailleurs, Monsieur Mouctar Diallo a invité les travailleurs à se mobiliser autour de la nouvelle ministre pour l’aider à accomplir sa mission.

La nouvelle ministre Assiatou Baldé quant à elle, a d’abord exprimé sa gratitude au président Alpha Condé et remercié son prédécesseur avant de promettre de tout faire pour être à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée.

«En Guinée, près de 65% de la population est jeune. On ne peut donc raisonnablement envisager la construction de notre pays en ignorant cette importante couche de la population qui en plus d’être une main d’oeuvre active, est à l’avant-garde des innovations techniques et technologiques.

Aux travailleurs ici présent, je me convie à vous et je souhaite que nous travaillons ensemble main dans la main pour atteindre les objectifs que nous nous fixerons ensemble.», a déclaré l’ancienne ministre de l’environnement et des eaux et forêts.