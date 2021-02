A la tête du ministère de la Culture, dame Sona Konaté remplace Sanoussy Bantama Sow qui laisse un secteur qui nécessite une véritable réforme.

Une passation de service a eu lieu ce mardi 02 février au musée national de sandervalia entre le ministre sortant Bantama Sow et Sonah Konaté, ministre entrant.

Dans son discours, le ministre sortant s’est dit rassuré quant à la poursuite des réalisations des projets de la culture dans le pays.

« Je suis persuadé que vous allez corriger mes erreurs, pérenniser les acquis et opérer d’autres réformes et innovations d’envergure. En tout cas, j’ose vous donner l’assurance que vous venez à la tête d’un département possédant des hommes et femmes rompus à la tâche et d’une qualité humaine et professionnelle exemplaire», a rassuré Sanoussy Bantama Sow.

Pour sa part, la nouvelle cheffe du département de la Culture et du Patrimoine historique, dit mesurer le poids de la charge, ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées.

Néanmoins, Sona Konaté se dit prête et engager à relever tous les défis pour que la culture guinéenne retrouve sa place, jadis sur le continent.

« Je m’engage en comptant sur la compétence, l’esprit d’équipe et l’engagement de l’ensemble de mes collaborateurs et du monde de la culture, à poursuivre de manière à traduire dans la réalité de tous les jours la volonté maintes fois exprimée de monsieur le président de la République de voir la Guinée redevenir le pôle d’excellence et d’effervescence culturelle qu’elle a été.»

Elle martèle que la diversité et la richesse exceptionnelle de la culture guinéenne et du patrimoine historique qui ont fait et qui continuent à faire la fierté du pays au-delà de nos frontières, sont à promouvoir et à développer davantage.

«Les défis qui nous attendent à cet égard et que je m’emploierai à relever avec vous tous en nous appuyant sur les acquis sont nombreux…», rappelle la ministre entrant.