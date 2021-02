Le président Alpha Condé a visité ce lundi 01 février 2021 plusieurs départements notamment la Banque centrale, le ministère de l’Économie et des Finances, le Budget et la Direction nationale des Impôts. Dans tous ces services, le chef de l’État guinéen dit avoir constaté plusieurs cas de retards.

A l’occasion de cette visite surprise, le président Condé a annoncé la désignation d’un contrôleur des cas d’absence. Et aussi l’établissement d’un contrat de performance.

«Je constate que beaucoup n’arrivent pas à l’heure. On va maintenant désigner quelqu’un qui va contrôler. Et les impôts doivent fournir au moins le double de ce qu’ils fournissent actuellement. Nous avons des contrôleurs qui sont sur le terrain. Ceux qui font des combines avec ces entreprises ne les contrôlent pas réellement. Surtout ceux qui s’occupent des sociétés. Nous allons voir le résultat donné par l’ITIE en 2018 et le résultat que nous allons enregistrer et on verra le manquant. En tout cas, je préviens tout le monde… Chacun aura un contrat de performance. S’il remplit, il aura des primes, s’il ne remplit pas, il sera sanctionné. Que cela soit clair pour tout le monde », a dit le Président Alpha Condé.