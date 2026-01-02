Après près de quatre heures d’échanges entre les syndicats du secteur éducatif et les représentants du gouvernement, les discussions ont été suspendues pour une pause de plusieurs heures. Une interruption qui, à 18h00, se prolonge toujours, sans qu’aucune communication officielle n’ait été faite sur l’évolution des débats.

Malgré l’intensité et la longueur des concertations, le contenu des échanges reste entouré de discrétion. Selon une source proche des négociations, « les lignes n’ont pas encore véritablement bougé, mais l’espoir demeure. La fumée blanche pourrait sortir au terme de cette rencontre ».

Ces négociations se tiennent à un moment crucial pour le système éducatif guinéen. À moins de 72 heures de la rentrée des classes, prévue le 5 janvier 2026, l’intersyndicale, notamment la FSPE et le SNE, maintient la menace de relancer un mot d’ordre de grève sur l’ensemble du territoire national en l’absence d’un accord.

Dans ce climat de forte tension, les conclusions attendues de cette rencontre apparaissent comme l’ultime chance d’éviter un nouveau mouvement social, susceptible de compromettre la reprise effective des cours et le fonctionnement normal de l’école guinéenne.