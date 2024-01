Dans un reportage de la Direction de l’information et la communication de la présidence (DCI), diffusé ce mardi 2 janvier 2023, dans le JT de la télévision nationale, le capitaine Abdoulaye 2 Cissé, ancien élément du Bataillon des Troupes Aéroportées (BATA), le commandant Aly Camara, ancien numéro des forces spéciales, et plusieurs autres, ont été présentés comme le cerveau d’un groupe de militaires et de civils qui auraient tenté récemment de renverser le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.

Ils ont reconnu avoir collaboré dans le dessein de prendre le pouvoir sous la houlette du Conseil National Transitoire de Guinée (CNTG).

A suivre…