Un incendie s’est déclaré ce lundi 1er décembre 2025, dans l’après-midi, au quartier Madina, précisément à la gare routière de Siguiri, aux environs de 16 heures. Le feu a ravagé un immeuble R+5 abritant des magasins et une école maternelle, alors que des enfants se trouvaient encore dans les salles de classe.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les enfants ont été sauvés de justesse grâce à l’intervention rapide et courageuse des jeunes du quartier.

Bangaly Nabé, l’un des premiers à intervenir, revient sur les faits. “Dès que je suis arrivé, j’ai grimpé automatiquement le cour pour aller sauver les enfants. On ne pouvait pas y accéder facilement. Les enfants étaient étouffés. Il y avait même une fille qui était paralysée, elle ne pouvait pas marcher. Donc je l’ai mise sur mon dos. Elle est handicapée, donc je l’ai mise sur mon dos et on est descendu ensemble sur la corde pour la sauver. En plus de cela, derrière aussi la flamme était trop. Certains enfants ont été évacués de l’autre côté par la fenêtre, et d’autres par ci par là. Plusieurs enfants ont été envoyés dans les structures sanitaires pour une prise en charge urgente”, a-t-il témoigné. Un autre témoin, Amadou Oury Diallo, déplore la lenteur de l’intervention des secours : “Ce qu’on a vécu ici cette soirée est un véritable désastre. Il y a plein d’enfants qui étaient dans les salles de classe. Avec ça, les sapeurs-pompiers ont mis trop de temps avant d’arriver sur les lieux. Pourtant l’incendie s’est déclaré à 16 heures.”

Pour Abdouramane Diakité, la solidarité des habitants a permis d’éviter le pire : “On a travaillé militairement pour sauver les enfants. On a attaché des coudes, grimpé par derrière afin de pouvoir sauver des vies. Tous les enfants qui étudient dans cette école sont tous dans ce quartier. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, tout le contenu est parti en flamme. Pour le moment, on ne connaît pas exactement l’origine exacte de cet incendie.”

Au moment où nous quittions les lieux, aucune perte en vie humaine n’avait été signalée. Toutefois, plusieurs enfants victimes d’asphyxie ont été admis en urgence dans les centres hospitaliers les plus proches pour des soins appropriés.