Saifoulaye Diallo est l’une des plus grandes figures de la politique guinéenne dans les années 50, 60 et 70. Troisième fils d’Alfa Bakar Diari et de Nenan Djenabou Daara Labé, Saifoulaye est né le 1er juillet 1923 à Diari, une localité située à une trentaine de kilomètres de Labé.

Après ces études primaire et secondaire en Guinée, Saifoulaye est admis à l’Ecole Normale William Ponty de Dakar. En 1944, il entre dans l’administration française comme commis-comptable des trésoreries de l’A.O.F. à Niamey, Conakry et Bobo-Dioulasso.

Après l’indépendance de la Guinée en 1958, Saifoulaye Diallo est placé à la tête de l’Assemblée nationale guinée, il devint ainsi le premier président du parlement de Guinée après indépendance.

Après un mandat de cinq ans à la tête du parlement, Saifoulaye entre dans le gouvernement et occupe successivement le poste de ministre de la justice et du contrôle administratif et financier et ensuite celui de ministre des affaires étrangères en 1966.

Affaibli par la maladie, il est nommé en 1972, ministre à la présidence de la république où il restera en fonction jusqu’à sa mort à Conakry le 25 septembre 1981.

Le stade régional de Labé, porte son nom et est appelé « stade Régional Saifoulaye Diallo de Labé ».