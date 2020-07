Classement des pays par score total obtenu

Au premier rang de l’utilisation des réseaux sociaux en matière de communication publique digitale : le Sénégal avec un score de 32 points. Les pays du Top 3 du classement (Sénégal, Afrique du Sud, Côte d’ivoire) présentent tous une identité établie sur les réseaux sociaux, avec un écosystème dense et organisé de comptes pour la plupart certifiés, et une animation dynamique et réactive.

Le Sénégal fait usage des codes des réseaux sociaux, à travers par exemple la diffusion de contenus vidéo ou GIF de sensibilisation et l’utilisation d’un hashtag dédié à la pandémie dans le pays (#Covid19SN), même s’il n’est pas systématiquement ajouté aux tweets des comptes des autorités, permettant aux internautes de retrouver facilement l’ensemble des informations officielles sur l’évolution de la maladie sur le territoire. Le live est également fréquemment utilisé, notamment sur la page Facebook du Président sénégalais.

Sensibilisation et hashtag dédié ont également été mis en œuvre par les autorités de la Côte d’Ivoire, 3ème au tableau avec 25,5 points, qui, au-delà de la diffusion de vidéos et infographies d’information gouvernementale, de sensibilisation et utilisation d’un hashtag dédié (#Covid19CI), ont mis en place un format vidéo permettant de répondre aux questions fréquemment posées par les citoyens publié sur la page Facebook du Président Alassane Ouattara.

Les réseaux sociaux sont des espaces plus propices à la communication horizontale que les outils de communication plus traditionnels. Les comptes de la Présidence sénégalaise par exemple, ont donné la parole aux Sénégalais qui souhaitent affirmer leur soutien au personnel médical et aux malades durant la pandémie dans des vidéos par la suite partagées sur les comptes du Président sénégalais.

Des bulletins quotidiens d’information et de sensibilisation sont mis en ligne ou présentés en live chaque jour sur les comptes sociaux des autorités de ces trois pays (Ministère de la santé du Sénégal et de l’Afrique du Sud, Présidence de la Côte d’Ivoire).

Pour l’Afrique du Sud, 2ème du classement avec 27 points : les comptes du Ministère de la santé sud-africain relaient avec précision l’évolution de la pandémie dans le pays mais également le détail de la stratégie adoptée par le gouvernement et les effets de celle-ci.

Les internautes de ces trois pays ont ainsi un accès à la fois à de l’information fiable relative à la pandémie sur leur territoire et à de la sensibilisation adaptée à leurs usages des réseaux sociaux, outils développés dans la communication publique en temps de crise sanitaire par les autorités du Sénégal, de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire.

Le Nigeria, le Maroc et le Ghana, arrivent respectivement 4ème, 5ème et 6ème au classement avec 25, 23,5 et 23 points.

Au Nigeria comme au Ghana, c’est dès la mise en place de l’écosystème des comptes que la différence avec les pays du Top 3 se fait ressentir. Mis à jour peu avant le déclenchement de la crise, il est à noter que l’ensemble des comptes officiels de ces deux pays sont certifiés sur les différentes plateformes, permettant une identification plus aisée de la part des internautes nigérians et ghanéens.

Parmi ces trois pays, les comptes du Ministère de la santé du Maroc multiplient les interactions avec leurs abonnés.

Les internautes nigérians, marocains et ghanéens peuvent trouver sur les comptes sociaux de ces trois pays des informations fiables et régulières quant à l’évolution de la pandémie entre les frontières nationales et des messages de sensibilisation.

Le format vidéo est utilisé par le Président du Ghana Nana Akufo-Addo, dont les propos sont à la fois sous-titrés et retranscrits en langue des signes.

Egypte, Cameroun, Guinée et Algérie, en bas du classement