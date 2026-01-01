Dans son discours de Nouvel An, l’ancien président de la République, Alpha Condé, est longuement revenu sur plusieurs projets structurants qu’il attribue à son bilan, accusant les autorités de la transition de s’en approprier indûment la paternité. Depuis son exil, il a notamment évoqué le projet minier de Simandou ainsi que d’importantes infrastructures routières et énergétiques engagées, selon lui, sous son magistère.

S’agissant de Simandou, Alpha Condé rappelle que son gouvernement avait entrepris la reprise du contrôle du gisement de fer, considéré comme l’un des plus importants au monde. « La convention d’exploitation de Simandou signée entre le gouvernement et la société Winning Consortium a été ratifiée par le Parlement, promulguée et publiée conformément aux normes requises en la matière », a-t-il affirmé dans son adresse à la nation.

L’ancien chef de l’État déplore toutefois la décision du pouvoir de transition d’annuler la construction du port en eau profonde de Moribaya, qu’il considère comme un pilier du projet. « Malheureusement, la junte, dans une opacité totale, a annulé la construction du port en eau profonde de Moribaya pour des intérêts personnels, alors que celui-ci devrait servir à la fois comme un port minéralier et commercial avec les emplois induits pour la jeunesse guinéenne », a-t-il regretté. Il souligne par ailleurs que « le chemin de fer et les investissements étaient déjà engagés ».

Au-delà de Simandou, Alpha Condé revendique également la paternité de plusieurs chantiers d’infrastructures majeurs aujourd’hui mis en avant par les autorités de la transition. Il cite notamment les axes routiers Coyah–Kindia–Mamou–Dabola, Kissidougou–Guéckédou-Kondébadou, Coyah–Farmoriah, les voiries urbaines de Conakry, ainsi que les échangeurs de Kagbélén, du Km 36, de Cosa et de Bambéto, sans oublier la construction de cinq ponts métalliques.

Sur le plan énergétique, il mentionne les lignes d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire–N’Zérékoré, Linsan–Fomi et Mali–Kankan. Selon lui, « ces infrastructures ont été initiées par l’action de mon gouvernement et financées par des partenariats avec la Chine, les Émirats arabes unis, la BAD, la BID, l’Agence hollandaise et la BEI ». Il accuse enfin la junte de « dénaturer la vision initiale de ces infrastructures tout en s’en attribuant le mérite ».