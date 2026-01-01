À l’occasion de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, marquant le passage au Nouvel An, le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé une importante mesure de clémence à l’endroit de la population carcérale, dans une séquence à forte portée symbolique placée sous le signe de l’apaisement et de la réinsertion sociale.

Dans son message, le chef de l’État a indiqué avoir pris des décisions relevant de ses prérogatives constitutionnelles, visant à alléger la situation de plusieurs milliers de détenus condamnés pour des infractions mineures. « J’ai signé un décret de grâce collective pour 2000 détenus », a-t-il déclaré.

À cette mesure s’ajoute un décret accordant une remise de peine à d’autres personnes incarcérées. « Ce sont 4656 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, qui seront mis en liberté », a précisé le président Ouattara, soulignant que cette décision concerne des détenus dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trente-six mois.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la volonté affichée des autorités de consolider la paix sociale et de promouvoir la cohésion nationale, à l’issue d’une année électorale jugée déterminante pour le pays.

Elle s’inscrit également dans une démarche humanitaire et de réinsertion, en offrant à ces bénéficiaires une nouvelle opportunité de se reconstruire et de se réintégrer dans la société.

Par ce geste, le chef de l’État envoie un message d’apaisement et de responsabilité, réaffirmant son attachement à une Côte d’Ivoire unie, stable et tournée vers l’avenir à l’aube de l’année 2026.