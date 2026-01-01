La circulation a été perturbée ce mercredi 01 janvier 2025, en fin d’après-midi sur la Route Le Prince, notamment sur le tronçon reliant Bambéto à Hamdallaye, aux environs de 17h55.

Pour l’heure, les causes exactes de cette situation restent inconnues. Selon nos informations, un groupe de jeunes manifestants a investi la chaussée principale, provoquant un mouvement de panique parmi les usagers de la route. Les véhicules engagés sur l’axe ont été contraints de rebrousser chemin.

Au moment où nous publions cette brève, les forces de sécurité, notamment la police, s’emploient à rétablir la circulation et à sécuriser la zone.

Pour rappel, des troubles sont signalés sur cet axe depuis la nuit précédente, dans la foulée des célébrations marquant l’arrivée du Nouvel An.

Dans plusieurs quartiers longeant la Route LePrince, notamment à wanindara, les forces de l’ordre ont été amenées à intervenir, faisant usage de gaz lacrymogènes afin de disperser les attroupements et de rétablir la libre circulation.