À l’occasion du nouvel an, Amadou Thierno Diallo, président du Mouvement Synthèse, ancien ministre de la Coopération internationale sous le régime d’Alpha Condé et candidat recalé à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, a adressé un message solennel aux Guinéens. Dans un discours axé sur la sécurité, l’unité nationale, la responsabilité civique et la nécessité d’une vision structurée pour le pays, l’homme politique a appelé à une refondation méthodique de l’action publique et du vivre-ensemble.

Dès l’entame, Amadou Thierno Diallo a insisté sur la place centrale de la sécurité dans toute dynamique de stabilité et de développement. Pour lui, « la sécurité de nos concitoyens demeure une exigence fondamentale. Elle est la condition première de toute stabilité, de tout développement durable et de toute prospérité partagée ».

Dans cette perspective, le président du Mouvement Synthèse a appelé à l’édification d’un État fondé sur la justice et l’égalité devant la loi. Selon lui, il est impératif de « bâtir une Guinée apaisée, où l’autorité de l’État s’exerce avec justice, où la loi protège sans exclure, et où la force du droit l’emporte toujours sur le droit de la force ».

Au-delà des questions sécuritaires, Amadou Thierno Diallo a mis en garde contre les risques de l’improvisation et des divisions politiques et sociales. « L’avenir de la Guinée ne peut être laissé ni à l’improvisation ni à la division. Il doit être pensé avec méthode, porté par une vision claire et guidé en permanence par l’intérêt général », a-t-il déclaré, appelant à un retour au dialogue et au respect mutuel.

Il a notamment exhorté les citoyens et les acteurs politiques à réapprendre à dialoguer, à nous écouter, à respecter nos différences et à faire de notre diversité une richesse plutôt qu’un facteur de fracture.

Convaincu du potentiel du pays, l’ancien ministre a rappelé que la Guinée dispose d’atouts majeurs pour réussir. « La Guinée possède tout pour réussir : des ressources immenses, une jeunesse dynamique, une culture forte et une histoire façonnée par la dignité et la résilience », a-t-il souligné, estimant toutefois que le défi réside désormais dans la capacité collective à dépasser les intérêts immédiats.

« Ce qui nous est demandé aujourd’hui, c’est d’élever notre regard, de dépasser les calculs à court terme et de placer le destin commun au-dessus des intérêts particuliers », a-t-il ajouté.

Formulant ses vœux pour la nouvelle année, Amadou Thierno Diallo a exprimé son aspiration à une Guinée plus sûre, plus juste et plus solidaire , où chaque citoyen, se sent protégé, respecté et utile à la Nation.

Il a également insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre l’État et les citoyens, souhaitant « une Guinée où l’État inspire confiance, où la parole publique retrouve sa valeur, et où l’espoir cesse d’être un slogan pour redevenir une réalité vécue ».

Le président du Mouvement Synthèse a, enfin, lancé un appel à la responsabilité collective et à l’engagement civique. « Je nous invite tous à la responsabilité, au calme et à l’engagement civique », a-t-il affirmé, avant de rappeler que “les grandes Nations ne naissent pas de la colère, mais de la maîtrise de soi ».

Un message de nouvel an qui se veut à la fois un appel au sursaut national et une contribution au débat sur l’avenir politique et institutionnel de la Guinée.