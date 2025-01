Le Président de la transition, Mamadi Doumbouya, a lancé un appel solennel aux acteurs politiques guinéens, les invitant à mettre la Guinée au cœur de leurs préoccupations et à placer les intérêts supérieurs du peuple avant toute considération partisane.

Dans un message fort et déterminé, il a souligné que, dans cette période cruciale pour l’avenir du pays, la cohésion nationale devait être une priorité pour tous. « Je demande à tous, et particulièrement aux acteurs politiques, de placer la Guinée au centre de leurs préoccupations et de préserver les intérêts supérieurs du peuple dans leurs luttes politiques », a-t-il affirmé.

Le président Doumbouya a insisté sur le fait que la Guinée mérite l’engagement de ses dirigeants dans la quête d’une stabilité durable et d’une démocratie véritable. Il a rappelé que, pour construire un avenir prospère, la préservation de l’unité nationale est essentielle. « Que chacun s’engage à préserver cet esprit de cohésion nationale, car c’est à travers notre dignité collective que nous pourrons franchir les étapes de notre développement et hisser notre pays au rang des grandes nations », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État a également évoqué le passé marqué par des drames liés aux manifestations politiques, soulignant qu’il était maintenant temps de tourner la page et de travailler ensemble dans l’unité, la paix et le respect mutuel. Selon lui, la stabilité politique et la paix sont des prérequis indispensables pour réussir les défis à venir.

Cet appel à l’unité et à la responsabilité vise à rappeler à tous les acteurs politiques guinéens que la Guinée a besoin de leur collaboration pour avancer vers un avenir plus serein et prospère, en mettant de côté les divergences et en privilégiant les intérêts communs de la nation.