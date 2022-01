Le colonel Mamadi Doumbouya dans une adresse solennelle à la nation, a invité la population guinéenne à la vigilance face à la flambée du COVID-19 ces derniers jours dans le pays.

Le nombre de cas de COVID-19 a connu un rebond ces derniers jours en Guinée. Le pays est passé de moins de 50 cas à plus de 400 en moins de deux semaines. Le colonel Doumbouya n’a pas manqué d’inviter chaque Guinéen et Guinéenne à la vigilance.

« C’est l’occasion pour moi d’inviter chaque Guinéenne et Guinéen à plus de vigilance et de protection face à la nouvelle flambée des cas de Covid-19 dans le monde et chez nous. »

Pour le président, « la vie de chaque guinéen compte. » C’est à ce titre qu’il invite ses concitoyens à continuer à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner afin d’atteindre l’immunité collective.

