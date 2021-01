Guinéennes, Guinéens mes chers compatriotes. Au moment où 2020 s’achève, je me fait le devoir et le plaisir de m’adresser à vous pour vous dire combien de fois j’aurai voulu être avec vous à ce moment de basculement d’une année à une autre.

La Guinée n’a pas connue le plus grand succès en 2020, tout comme le monde entier d’ailleurs, qui a été frappé par une pandémie majeure, la pandémie du nouveau Coronavirus.

Le monde vie mal parce que les pratiques ne sont plus dans la ligne droite avec l’humanité. Tirons en les leçons.

Je m’adresse à vous parce que votre course après l’espoir, après le bonheur restent encore à se poursuivre et c’est dommage.

Nous avons voulu de la démocratie, mais malheureusement, nous l’avons que très partiellement, ou si non nous l’avons même pas. Je voudrais vous dire de n’est pas désespéré.

Je pense à tous ceux qui en ce moment au travail pour servir les autres. Les infirmières, les forces de défense et de sécurité, aux sages femmes et à tous ceux qui en un mot pensent aux autres qui font la fête.

Est-ce que la fête sera bonne ? Je le souhaite, mais elle peut n’est pas l’être tellement que la situation est difficile.

Le parti de l’espoir pour le développement national que j’ai la charge de diriger parce que c’est par là confiance de mes militants, pense qu’il et temps que les Guinéens s’unissent et apprennent l’histoire de leur pays.

On ne peut bien diriger un pays que quand on connaît le plus profond de son histoire au début. Ce n’est pas à la phase coloniale, ni à la phase postcoloniale, mais comment la Guinée a été occupée dans toutes ses composantes. Nous verrons que ce qui nous Unis est plus fort que tout.

Le peuple s’écrit avec grand P, une Nations s’écrit avec grand N. Mais quand on parle de peuplade, ça c’est avec petit P. On n’est pas des peuplades, nous sommes un peuple et nous devons avoir une nation.

Quels sont nos problèmes ? Qu’est-ce qui doit fondé le projet de société d’un parti ou d’un homme ? Il y a plusieurs choses.

Il faut penser d’abord à la vie, à la survie. Il faut que vous soyez d’abord en même de manger , de vous nourrir et nourrir votre famille.

C’est ça la première préoccupation du parti de l’espoir pour le développement national, en tout cas de Lansana Kouyaté en tant que président de ce parti.

Quelle est votre préoccupation ? C’est d’abord comment avoir la sécurité, il n’y a pas la sécurité dans la paix, il n’y a pas la paix dans le développement d’un pays.

Je dis et je le redis, la paix est très chère pour un pays qui veut se développer. En Afrique on joue avec le mot émergent, nos pays ne sont pas émergents parce que les fondements ne sont pas établis.

Je voudrais vous dire l’éducation, la santé, les infrastructures sociaux de base ce qui veut dire les routes, les ports les aéroports, tous ceux sur lesquels les autres édifices viendront faire de notre pays un pays développé , un pays où il fait bon vivre, un pays où la nature nous a donné on aura la chance de les exploiter.

Il ne s’agit pas seulement de brader nos richesses. Le premier atout de la Guinée c’est l’eau on en a pas. S’il doit avoir une guerre mondiale, c’est autour de l’eau. Il ne faut pas se tromper là-dessus, tous les scientifiques le disent.

La jeunesse droit être porteuse de l’espoir de ce pays. Mais lorsque la Guinée est cité par mi les pays les plus demandeurs d’immigration, ça fait honte à tous les Guinéens. C’est parce que ces jeunes sont abandonnés d’eux-mêmes.

Il ne s’agit pas seulement d’être jeune et vouloir partir. Chaque guinéen doit avoir sa place en Guinée. Et nous devons être unis plus qu’hier pour battir une nation nouvelle où les composantes sont en total adéquation parce qu’elles ont mélangées les unes les autres.

Chers compatriotes, les événements politiques qu’il y a ces derniers temps vous les savez déjà abondement, je crois qu’il est temps qu’on se consacre à travailler pour ce qui doit être fait dans l’avenir.

Mais cela passe forcément par l’unité des Guinéens, ne pas continuer à se tirer à boulets rouges, essayer de trouver un modus qui nous permette de décoller. Décoller pour le meilleur, décoller pour que la Guinée soit cité parmi les meilleurs exemples.

On a été une référence quand on a dit non à la constitution au général de Gaulle. C’était en 1958 , on était seul, je dis malheureusement d’ailleurs même si la Guinée était entré avec trois pays à l’indépendance, même si le sort de la Guinée allait s’inscrire autrement.

Je ne dis pas que je le regrette. Mais ce que je regrette c’est parce que le bonheur est difficile à porter quand tu es seul.

Le panafricanisme, je peux en parler un peu. Mais soyez sûr que ce panafricanisme ne se pas par des simples déclamations. Mais ça se construit pas à pas.

Mes chers compatriotes, je souhaite en ce jour de nouvel an, meilleure santé à tous ceux qui sont malades,

À tous ceux qui ont perdu des proches je présente mes condoléances les plus attristés,

Que l’année 2021 soit une année de paix et de prospérité.

Vive la République !

Vive la Guinée !

Vive les Guinéens !