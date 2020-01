Circulation: 394 personnes tuées dans 3198 cas d’accidents en 2019 (Police)

Par la voix de sa cellule de communication, le ministère guinéen en charge de la sécurité et de la protection civile a fait ce mardi 31 décembre, le bilan des accidents de la circulation enregistrés en Guinée en 2019.

En tout, 394 personnes dont 246 hommes, 69 femmes, 79 mineurs ont péri dans 3 198 cas d’accidents de la circulation sur les différentes routes du pays durant les 12 mois qui s’achèvent.

653 cas de blessés graves cas ont été enregistrés avec 895 personnes touchées, dont 652 hommes, 161 femmes et 82 mineurs. Il y a aussi 700 cas de blessés légers pour 1 091 personnes touchées, dont 733 hommes, 247 femmes, et 111 mineurs. Pour ce qui est des dégâts matériels, 690 cas qui ont été enregistrés avec 1131 véhicules et 785 motos endommagés.

Les infractions sont entre autres, la défectuosité du système de freinage; L’inobservation des règles ; La Circulation en sens interdit ; L’inexistence des panneaux de signalisation au niveau de la voie publique ; L’indiscipline des usagers de la route ; L’excès de vitesse.

4 871 cas d’accidents de la circulation avaient été recensés en 2018.