« Alpha Condé a tout fait pour que je ne sois pas élu président »

Le général Umarou Sissoko Emballo, en exclusivité à la télévision privée sénégalaise TFM, a parlé de ses relations avec le président guinéen Alpha Condé.

« Nous sommes obligés de vivre en paix avec nos voisins immédiats de la sous-région. Même le président Alpha (Condé), maintenant que nous sommes des homologues, … nous sommes obligés d’oublier tout et de marcher ensemble », a déclaré le nouveau président élu de Guinée-Bissau.

« Je ne peux pas avoir la haine envers lui juste parce qu’il ne m’aimait pas. Il a tout fait pour que je ne sois pas président. Mais dès lors que les Bissau-Guinéens m’ont élu, les attaques entre lui et moi, c’est fini. Nous ne sommes pas Senghor et Sékou Touré », explique M. Emballo.

Conscient qu’il n’est pas de la même génération qu’Alpha Condé qui a l’âge de son grand-père, dit-il, le général Emballo a annoncé qu’il lui donnerait tout le respect qu’il mérite.

« Je lui donnerais tout le respect qui sied même s’il ne m’aime pas. Il n’a pas besoin de m’aimer, moi non plus. Je dois simplement le respecter en tant qu’homologue et il doit juste changer pour forger le respect mutuel », a-t-il déclaré.

Le nouveau président de Guinée-Bissau a tout de même signalé qu’il entretient de bonnes relations avec des chefs d’Etat africains comme le président Macky Sall du Sénégal, Dénis Sassou Nguesso du Congo, mais aussi avec l’ancien président du Burkina Faso Blaise Compaoré et feu Muammar Khadafi de la Libye.

M. Emballo a été élu avec 53, 55% devant son rival Domingos Simoes Pereira qui n’a eu que 46.45% des suffrages exprimés.

Cette victoire marque la fin d’une ère.

Celle de l’hégémonie du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), de Domingos Simoes Pereira, arrivé en tête du premier tour avec 40,1% des suffrages.

Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, est un ancien du PAIGC, qui a fait une dissidence en créant le Mouvement pour l’alternative démocratique (Madem).

Diplômé en sciences politiques, il a été le Premier ministre de son prédécesseur José Mario Vaz entre novembre 2016 et janvier 2018.

Pays lusophone d’Afrique de l’Ouest de 1,8 million d’habitants, la Guinée Bissau est une ancienne colonie portugaise.

Depuis son indépendance en 1974, il a connu quatre coups d’Etat et 16 tentatives de putsch.

Source: BBC afrique